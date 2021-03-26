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تحقيقات

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج»

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:58 م
جريدة الدستور
هاني سميح
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منذ دقائق قليلة، شهدت محافظة سوهاج تصادم قطارين قرب محطة طهطا، وما زالت أعداد الإصابات والوفيات غير معلن عنها بعد، لكن شهدت منصات التواصل الاجتماعي، استنجاد مستقلي القطار بقوات الأمن لإنقاذهم.

وأثناء اللحظات القاسية التي شهدها ركاب القطر، قرر أحد المواطنين الاستغاثة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، لإنقاذ الركاب من الحالة الخطرة التي يتعرضون لها حاليًا.

تواصلت "الدستور" مع رحيل أبو عامر، من قاطني محافظة سوهاج، والذي استقل القطار المذكور، صباح اليوم، ليوضح لنا تفاصيل ما حدث في الساعات السابقة.

"مش لاقي صاحبي، كان قاعد جمبي في القطر"، أعرب الشاب عن مدى ألمه بفقدان صديقه بعد تعرض القطار للحادث بدقائق معدودة، مناشدًا الجهات الأمنية بسرعة الوصول إليهم، وإنقاذ الحالات المصابة نتيجة تصادم القطارين.

وصف "رحيل" المشهد القاسي، قائلًا: "كنا في طريقنا لمحطة طهطا، وإذ فجأة تعرض القطار لصدام شديد بالقطار المقبل من الجهة الأخرى، ثم فقدنا بعضنا البعض أثناء التصادم، فتلك اللحظة لم ندركها جيدًا، الجميع كان يهرول يمينًا ويسارًا، يبحثون عن منفذ للهروب".

تعرض الشاب لإصابة حادة في قدمه اليمنى، بعد تصادم القطار مباشرة، وينتظر حاليًا قدوم الأطقم الطبية لإسعاف المصابين، والعثور على المفقودين خلال الحادث.

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