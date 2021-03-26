الرئيس اللبناني يخصص 50% من اعتماد الرئاسة لمتضررى انفجار مرفأ بيروت

أعلن الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، عن تخصيص 50 بالمئة من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية لمتضرري انفجار بيروت.كما أكد الرئيس عون، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم، ضرورة تمديد التعبئة العامة، ودعا لتحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا.وقرر الأعلى للدفاع تمديد التعبئة 6 أشهر والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 أيام.