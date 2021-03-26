استطلاع: ثلث الألمان يدعون لتشديد إجراءات احتواء كورونا

كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلث الألمان يدعون إلى تشديد إجراءات مكافحة جائحة كورونا داخل بلدهم.وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 36% من الألمان يدعون إلى تشديد الإجراءات، بينما يرى 26% آخرين أن الإجراءات الحالية مبالغ فيها.وذكر 31% من الذين شملهم الاستطلاع أن القواعد الحالية سليمة، ورأى 54% من الألمان أن تشديد الإجراءات في عطلة عيد القيامة، والذي تراجعت الحكومة الألمانية عن تطبيقه حاليا، أمر "غير سليم"، بينما رأى 41% آخرين أنه إجراء "سليم".أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف".