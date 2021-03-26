هند صبري تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة هند صبري إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها في تويتر.وكتبت صبري: "‏صباح الخير.. في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير.. ربنا يلطف بالجميع".وتشارك هند صبري في المارثون الرمضاني القادم بمسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز.