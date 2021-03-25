كندا: يجب الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية فعالة وتطبق الإصلاحات

أكد وزير خارجية كندا مارك جارنو، أهمية تشكيل حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن، على أن تعمل بفعالية على تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب اللبناني.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكندي مع نظيره اللبناني شربل وهبه، جرى خلاله التأكيد على عمق الصداقة والتعاون الدائم بين البلدين، ووقوف كندا الثابت إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها، وذلك بحسب بيان صادر مساء اليوم عن وزارة الخارجية اللبنانية.وأشار وزير خارجية كندا إلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها العام المقبل من دون تأخير أو تأجيل تحت أي عذر كان.كما شدد على أهمية السير بالتحقيقات القضائية في انفجار ميناء بيروت البحري بصورة فعالة ومستقلة وغير منحازة، بالإضافة إلى ضرورة التحقيق في جريمة اغتيال الناشط البارز لقمان سليم وتحقيق العدالة بشأنها.وأعرب الوزير جارنو عن شكره للبنان على المواقف التي اتخذتها الحكومة اللبنانية مؤخرا في المحافل الدولية بشأن حرية الإعلام، ومنع التوقيف التعسفي بين الدول، والموافقة على تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام.