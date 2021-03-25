اليمن يدعو لتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي لتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة.كانت الولايات المتحدة قد رحبت بالسماح لأربع سفن تجارية محملة بالوقود بدخول ميناء الحُديدة غربي اليمن.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة وصول الوقود إلى الأسواق اليمنية من دون تأخير، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.وأوضحت أن واشنطن تعتبر السماح بدخول السفن خطوة في الاتجاه الصحيح، وتؤكد ضرورة اتخاذ خطوات أخرى، منها التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، كما دعت كل الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات.