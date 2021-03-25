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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تعلن السيطرة على محتجز الطائرة في مطار نواكشوط

الخميس 25/مارس/2021 - 06:32 م
محتجز الطائرة في
محتجز الطائرة في مطار نواكشوط
منار أحمد
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أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية، اليوم الخميس، السيطرة على رجل اقتحم طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي، وهدد بتفجيرها، إلا أن الأمن الموريتاني تمكّن من السيطرة عليه.

وأشارت الوكالة إلى أنه تمت السيطرة، صباح اليوم الخميس، على رجل ادّعى أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع "آمبراير"، تابعة للموريتانية للطيران، على أرضية مطار نواكشوط الدولي.

وقد تم إنهاء عملية القرصنة بنجاح ودون خسائر، ويدعي الشخص المذكور وجود مشكلة له مع موريتانيا.

ولم تكشف مطالب هذا الشخص أو هويته.. وأكدت مواقع محلية أن الشخص كان قد تحدث مع عناصر الأمن باللغة الإنجليزية، وهدد بتفجير أو إحراق الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها.

ولم تعلن عناصر الأمن ما إن كان بحوزة هذا الشخص أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده.. وقد دفعت قوات الأمن الموريتانية بتعزيزات إلى مطار نواكشوط.

وتحدثت بعض المواقع عن أن هذا الشخص "تقدم بطلب" للحكومة الموريتانية لـ"تعويضه"، دون معرفة طبيعة هذا التعويض أو سببه.

يذكر أن الطائرة التي تعرضت للاقتحام هي من طراز "آمبراير" وتابعة لشركة "الموريتانية للطيران"، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي وخالية من أي ركاب.

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