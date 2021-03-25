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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

الخميس 25/مارس/2021 - 04:01 م
مدبولى
مدبولى
راندا التوني
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وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20% بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات «إعانة البطالة» للصحفيين «المتعطلين»، بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، وتفهمها لما يتكبده الصحفيون من نفقات إضافية لتنمية قدراتهم المهنية والتكنولوجية على نحو يُؤهلهم لأداء رسالتهم السامية، بشكل أكثر احترافية، يتسق مع المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»، بما يقتضيه من ضرورة تطوير المهارات التقنية لدى الصحفيين، على نحو يضمن استمرار الإسهام الفعال فى بناء الوعى الوطنى، وتعميق روح الانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية.

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