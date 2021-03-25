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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كيف نجح صناع فيلم «طابا» فى الوصول إلى شخصيات عالمية؟

الخميس 25/مارس/2021 - 12:33 م
بالشركة المتحدة للخدمات
بالشركة المتحدة للخدمات
محمد قدري
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نجح طاقم وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال إعدادهم فيلمًا وثائقيًا جديدًا من إنتاج الوحدة باسم «طابا» والذي عُرض على شبكة قنوات DMC؛ للوصول إلى شخصيات من الصعب الوصول إليهم حاليا من أجل تسجيل شهاداتهم حول مفاوضات استعادة طابا الغالية آخر البقاع المصرية المحتلة من إسرائيل، وعلى رأسهم الفقيه القانوني البروفيسور جورج أبي صعب.

واستطاع صناع الفيلم الوصول إلى البروفيسور المصري "أبي صعب" أحد أعضاء الوفد المصري بالفعل، والتصوير معه في مقر إقامته بمدينة جنيف بسويسرا، كما كلل الطاقم جهوده بالوصول إلى أحد المفاوضين الأمريكيين البارزين في تلك القضية، وهو البروفيسور إبراهام صفير ممثل الخارجية الأمريكية خلال فترة المفاوضات، والتصوير معه في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية حيث سرد الكثير من الأسرار والتفاصيل حول فترة المفاوضات والخلافات بين مصر وإسرائيل على الحدود المراد تحديدها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الوصول إلى شهادات من أباطرة الخارجية والقانون المصري المشاركين في المفاوضات، حيث قدموا شهادات وتوثيق للملف المصري، من خلال الوصول إلى الدكتور نبيل العربي مقرر اللجنة القومية لاستعادة طابا، وممثل الحكومة المصرية في المفاوضات ووزير خارجيتها ورئيس جامعة الدول العربية الأسبق، وكذلك الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، واللواء بحري محسن حمدي رئيس اللجنة المشتركة التي أشرفت على الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.

الفيلم الجديد كتب السيناريو وأخرجه، أحمد فؤاد الدين، والرؤية والمحاورات لأحمد الدريني، والبحث للشيماء العزب، وأرشيف أيمن عثمان، وتصوير بيشوي عاطف، ومنتج فني هاجر محمد، بوحدة الأفلام الوثائقية ومديرها التنفيذي شريف سعيد ومديرها العام أحمد الدريني، ونائب رئيس الشبكة محمود التوني، ورئيس شبكة "دي. إم. سي" محمود مسلم.

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