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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أوكرانيا تطبق نظامًا للدخول بدون تأشيرة للسياح

الخميس 25/مارس/2021 - 06:51 ص
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
وكالات
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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التطبيق المؤقت لنظام الدخول بدون تأشيرة لمواطني جمهورية الصين الشعبية ممن يفدون إلى أوكرانيا لأغراض السياحة، حسبما ذكرت الدائرة الصحفية للسفارة الصينية في أوكرانيا.

وقد أبلغ نائب وزير الخارجية الأوكراني يفين ينين السفير الصيني لدى أوكرانيا فان شيان رونغ بصدور المرسوم.

وتنص الوثيقة على أن المواطنين الصينيين ممن يدخلون أوكرانيا أو يمرون بها لأغراض السياحة بين 1 أبريل و30 سبتمبر 2021،يمكنهم الاستفادة من نظام الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد إذا كانت فترة إقامتهم في أوكرانيا لا تتجاوز 30 يومًا، في غضون 180 يومًا.

وقد سرى مرسوم مماثل في أوكرانيا بين 1 أغسطس 2020 و31 يناير 2021.

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