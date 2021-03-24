الاتحاد الأوروبي: سنعمل مع أمريكا على نزع التوتر بشرق المتوسط

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنهم سيعملون مع الولايات المتحدة على نزع فتيل التصعيد في منطقة شرق المتوسط.وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في تصريحات مساء اليوم خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي إنهم يتطلعون إلى مشاركة الولايات المتحدة بشكل فعال في مبادرة الدفاع الأوروبية.وكشف جوزيب بوريل عن أن إيران مستمرة بمخالفة التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي، ونطالبها بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي هدف أمريكي أوروبي مشترك.