تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021

قبل أن يحل المنتخب الوطني ضيفاً ثقيلا على نظيره الكيني، يستعلم الكثير عن القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات الأمم الأفريقية يوم الخميس 25-3-2021.





ويستضيف منتخب كينيا نظيره المنتخب المصري يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة والسابعة بتوقيت العاصمة السعودية الرياض على ملعب نيابو الوطني.

متابعة مباراة مصر وكينيا

خاض المنتخب الوطني 4 مباريات خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، حيث فاز المنتخب مواجهتين وتعادل في مثلهما ليحصد 8 نقاط متصدرا المجموعة ليناصفه المجموعة منتخب جزر القمر بنفس النقاط في المركز الثاني.





ويحتل المنتخب الكيني المرتبة الثالثة في المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث تعادل في ثلاث مواجهات وخسر الرابعة، ليحتاج المضيف الفوز على نظيره المصري منتخب توجو كي يضمن التأهل بالإضافة إلى انتظار نتائج المنافسين الأخرى.

القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكينيا وكيفية المشاهدة عبر الانترنت

تنقل شبكة قنوات بي أن سبورت مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021 كونها المالك الحصري في بث مباريات البطولة في حدود منطقة الشرق الأوسط.





وتبث قناة "beIN SPORTS 4" المباراة المرتقبة وهي القناة التي تحمل رقم 6 في جهاز استقبال الشبكة القطرية على القمر سهيل سات.





أما الراغبين في مشاهدة مباراة مصر وكينيا عبر الإنترنت، يلزم عليهم الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بقنوات بباقة "beIN SPORTS" الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكينيا

نايل سات : 11548 - أفقي - 27500 - 5/6

سهيل سات : 11585 - عمودي - 27500 - 2/3

يوتل سات 8 غرب : 11054 - أفقي - 27500 - 2/3.

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وتداولت أنباء عن إذاعة قناة مكسبي لقاء مصر وكينيا عبر القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 11595 بمعدل ترميز 27500 باستقطاب رأسي.