دعاء ليلة النصف من شعبان 2021





دعاء ليلة النصف من شعبان





لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء واحد لإحياء ليلة النصف من شعبان بالعبادة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم في تلك الليلة التي يرفع فيها أعمال بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى ليطلع عليها ويغفر فيها الذنوب حيث يتم تغيير القبلة خلال تلك الليلة أيضاً من المسجد الأقصى الذي ظل المسلمين يتوجهون إليه في صلواتهم ست عشر شهرا إلى المسجد الحرام الذي نتوجه له الآن في صلواتنا





موعد ليلة النصف من شعبان





تبدأ ليلة النصف من شعبان منذ مغرب يوم 14 شعبان الذي يصادف هذا العام الأحد 28 مارس إلى فجر يوم الاثنين 15 من شعبان والذي يصادف هذا العام 29 مارس الجاري وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية التي من شأنها رؤية هلال الشهور الهجرية لتحديد مواعيد بدأها ونهايتها حيث يحث الدين الاسلامي المسلمين على تحرى تلك الليالي المباركة.





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فضل ليلة النصف من شعبان





ومن فضل شهر شعبان أن دعاء ليلة النصف من شعبان مستجاب حيث ورد في ذلك أحاديث عديدة ضعفها بعض العلماء منها أنه يجب على المسلمين إحياء 5 ليالي بكثرة العبادة وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء لأن بها دعوة مستجابة لا يردها الله سبحانه وتعالى منها ليلة النصف من شعبان لذلك يحرص ملايين المسلمين بمختلف دول العالم على إحياء تلك الليلة المباركة

مع اقتراب ليلة غفران الذنوب يبحث الكثير من المسلمين بمختلف دول العالم حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالتي يرفع فيها أعمال الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان وأبرز الأدعية المأثورة خلاله وموعد تلك الليلة وفضلها.