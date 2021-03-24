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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:19 م
دعاء
دعاء
شيماء حسين
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مع اقتراب ليلة غفران الذنوب يبحث الكثير من المسلمين بمختلف دول العالم حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة دعاء ليلة النصف من شعبان التي يرفع فيها أعمال الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان وأبرز الأدعية المأثورة خلاله وموعد تلك الليلة وفضلها. 

دعاء ليلة النصف من شعبان


لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء واحد لإحياء ليلة النصف من شعبان بالعبادة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم في تلك الليلة التي يرفع فيها أعمال بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى ليطلع عليها ويغفر فيها الذنوب حيث يتم تغيير القبلة خلال تلك الليلة أيضاً من المسجد الأقصى الذي ظل المسلمين يتوجهون إليه في صلواتهم ست عشر شهرا إلى المسجد الحرام الذي نتوجه له الآن في صلواتنا 

موعد ليلة النصف من شعبان


تبدأ ليلة النصف من شعبان منذ مغرب يوم 14 شعبان الذي يصادف هذا العام الأحد 28 مارس إلى فجر يوم الاثنين 15 من شعبان والذي يصادف هذا العام 29 مارس الجاري وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية التي من شأنها رؤية هلال الشهور الهجرية لتحديد مواعيد بدأها ونهايتها حيث يحث الدين الاسلامي المسلمين على تحرى تلك الليالي المباركة.

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موعد ليلة النصف من شعبان 2021


فضل ليلة النصف من شعبان


ومن فضل شهر شعبان أن دعاء ليلة النصف من شعبان مستجاب حيث ورد في ذلك أحاديث عديدة ضعفها بعض العلماء منها أنه يجب على المسلمين إحياء 5 ليالي بكثرة العبادة وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء لأن بها دعوة مستجابة لا يردها الله سبحانه وتعالى منها ليلة النصف من شعبان لذلك يحرص ملايين المسلمين بمختلف دول العالم على إحياء تلك الليلة المباركة 

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