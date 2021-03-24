«مستثمرو أكتوبر» تناقش مجال التسويق الإلكترونى ودوره في تنمية الصناعة

تعقد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر اجتماعًا يوم الثلاثاء القادم، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة مجال التسويق الإلكترونى ودوره في تنمية القطاع الصناعي والتجاري.كما يهدف اللقاء، إلى كيفية رفع كفاءة أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر في مختلف المجالات للعمل علي زيادة حركة النشاط الصناعي والإنتاجي خلال الفترة المقبلة وفي ظل جائحة كورونا.ويتضمن الاجتماع طرق الإلمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تمكين الأعضاء من تخطيط وإدارة أعمال الشركات وفق متطلبات المرحلة القادمة.