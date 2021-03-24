«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

يعرض برنامج المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الثلاثاء والأربعاء، 30 و31 مارس؛ من 5 إلى 7مساءًا، مسرحية "مش ذنبك" لمناقشة التحرش الجنسي في مصر من خلال وجهات نظر مختلفة.أعد المسرحية مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وخريجي الجامعة الأمريكية، وتتكون من خمس مسرحيات صغيرة تناقش كل منها وجهة نظر مختلفة للقضية.تكشف كل من المسرحيات الخمسة عن منظور مختلف للتحرش الجنسي في مصرمن خلال النظر إلي العلاقات داخل العائلات وبين الأزواج، والمارة، والضحايا والجناة، والرجال والنساء، والقوة والعجز.تتعامل كلٍ مسرحية مع جانب مختلف من هذه القضية بما في ذلك منظور الأسرة وصدام الطبقات الاجتماعية في مصر ورفض الافتراض الشائع بأن ضحايا التحرش هم المخطئون.المسرحية رؤية الدكتورة جيليان كمبانا، أستاذة المسرح بالجامعة والدكتورة دينا أمين، مدير برنامج المسرح، اشترك في كتابة النص سبعة طلاب وخرجين من الجامعة وهم يحيي عبدالغني ونوران مرسي ونور الكابتن وعمر عمر ونور ابراهيم ومروان جبلاوي وبسنت فهيم.جدير بالذكر أن هذا العمل يضم أكثر من ٦٠ طالب وخريج ساهموا في الإخراج والتصميم والإدارة والتمثيل، وسيكون مزيجا من اللغتين العربية والإنجليزية.