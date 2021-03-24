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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مراحل تحويل الشعر من الأسود الداكن إلى البلاتيني

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:47 م
الشعر
الشعر
غادة موسى
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بيلي إيليش هي واحدة من النجمات العصريات التي يتابعها الملايين ويتبعون أسلوبها في الحياة، وكشفت مؤخرا عن شعرها الجديد على انستجرام، حيث كانت ترتدي باروكة شعر مستعار لمدة ستة أسابيع، لأنها كانت تمر بعملية طويلة ودقيقة لتحويل شعرها الداكن إلى البلاتين.

كتبت مصففة شعرها ليزا رين على الانستجرام: "هذه العملية حقيقية عندما تفعلها بشكل صحيح، تحتاج بالفعل إلى ستة أسابيع لإزالة الشعر الداكن دون إتلافه، جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام العناية بالشعر الصارم".

كيف يمكن تحويل الشعر الداكن للبلاتيني؟
بيلي إيليش جربت العديد من الألوان، من الأسود إلى الأزرق الفضي والأخضر، وقد تعرض شعرها للخطر، لذلك كان يتعين عليه الخضوع للعديد من العلاجات والعمليات الكيميائية حتى تتمكن من نضج الشعر.

وعندما يتعلق الأمر بالشعر البلاتيني، يجب أن يكون الشعر كثيف، واستخدام مفتح لفتح الجلد وتفتيح الصبغة، كما يجب تجنب حمام السباحة والبحر واستخدام الشامبو الخالي من الكبريتات.

ويستغرق الأمر ما يصل إلى ست مراحل وست جلسات منفصلة للانتقال من الأسود إلى الأشقر، فهى ليست عملية فورية، والمراحل هي أسود إلى بني متوسط، ثم إلى بني فاتح، ثم إلى بني غامق، ومن ثم أشقر غامق إلى أشقر متوسط، وأشقر متوسط إلى أشقر فاتح، وشقراء فاتحة إلى أشقر فاتح جدًا.

ويعد الالتزام بالوقت عنصرًا أساسيًا في التحول إلى اللون الأشقر، وكذلك استخدام بلسم على الشعر قبل الحصول على الحمام من أجل تجنب تدمير اللون، فالتحول يكون على مراحل حتى لايتساقط الشعر من ستة إلى ثمانية أسابيع، وقد يستغرق وقتا أطول اعتمادا على حالة شعر العميل وملمسه، فالشعر الهش بالضروري يلزمه وقتا أطول.

التكلفة
يتفق جميع المصممون على أن التكلفة من البداية إلى النهاية ستكون في حدود ما بين 8000 إلى 9000، وتعتمد على عامل التلوين وكمية المنتج، كما يذكر أن العميل سيذهب إلى الصالون خلال هذه العملية من مرتين إل ثلاث مرات ومن المحتمل أن يستغرق كل موعد أربع إلى ست ساعات، تليها علاجات في الصالون للحفاظ على صحة الشعر.

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