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الأنبا بشارة يترأس الاحتفال السنوي لاجتماع «كلمة الحياة»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:47 ص
الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، الاحتفال السنوي لاجتماع كلمة الحياة لتفسير الكتاب المقدس وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد.

وكان في استقبال نيافته الأب القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، رعاة الكاتدرائية وكل شعب الرعية، بمشاركة الأب مايكل وليم، مدبر الإيبارشية.

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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