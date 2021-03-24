بايرن ميونخ يسعى لخطف نجم ريال مدريد

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مديد، يقترب من كتابة فصله الأخيرة مع النادي الملكي، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، ولكن لم يتم تجديده حتى الآن، مشيرة إلى أن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع فاسكيز.وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن البافاري تواصل مع بعض المقربين من فاسكيز بصورة سلسة، للاستعانة بخدمات اللاعب في الصيف القادم.وأكدت الصحيفة أن رغبة فاسكيز الأولى هي الاستمرار في معقل ريال مدريد، ولكن النادي الملكي حاليًا يضع مفاوضات أخرى مع بعض اللاعبين كأولوية ولا يفكر في المضي قدمًا للتفاوض معه، على الرغم من أدائه الكبير في الموسم الحالي.وأوضحت أن المرينجي يسعى لإعطاء فرصة للاعبين الشباب مثل رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور، وبصفة خاصة أن ريال مدريد يرى وجود فاسكيز عائقًا أمام تطور النجمين.