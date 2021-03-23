النيابة تطعن على براءة المتهم بخطف واغتصاب أمل عبدالحميد

تقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها أمل عبدالحميد كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي.كانت «النيابة العامة» قد استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت «المحكمة الاستئناف» وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت لذلك «النيابة العامة» على الحكم أمام «محكمة النقض»، وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكم البراءة ورفض الاستئناف.