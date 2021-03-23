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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أول تعليق من جمعية الطب النفسي على برنامج رامز جلال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:20 م
رامز جلال
رامز جلال
سارة سعودى - فاتن خديوي
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رفض الدكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي ما تم تداوله عن برنامج باسم (رامز مريض نفسي) لما فيه من تهكم على المرضي النفسيين الذين يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع.

قال ممتاز إن الجمعية تبذل جهودًا كبيرة لإزالة الوصمة المرتبطة بالمريض النفسي، وتحاول تشجيع المرضى على العلاج وإعادة دمجهم في المجتمع وزياده ثقتهم في أنفسهم لأن المرض النفسي مثله مثل أي مرض بصيب الإنسان: "البرنامج يعود بنا للسنوات الماضية حين انعدمت الثقافة والمعرفة وكان المريض النفسي أداة للفكاهة والتندر".

واختتم رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي تصريحاته بأن اسم البرنامج يهدم كثيرًا من القيم ويحطم كل الجهود المبذولة للحفاظ على كرامة المريض النفسي، وأهاب بالقائمين على البرنامج ضروره تغيير الاسم ومراجعة محتوى الحلقات وإزالة كل ما فيه من إساءة للمريض النفسي.

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