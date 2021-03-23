أول تعليق من جمعية الطب النفسي على برنامج رامز جلال

رفض الدكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي ما تم تداوله عن برنامج باسم (رامز مريض نفسي) لما فيه من تهكم على المرضي النفسيين الذين يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع.قال ممتاز إن الجمعية تبذل جهودًا كبيرة لإزالة الوصمة المرتبطة بالمريض النفسي، وتحاول تشجيع المرضى على العلاج وإعادة دمجهم في المجتمع وزياده ثقتهم في أنفسهم لأن المرض النفسي مثله مثل أي مرض بصيب الإنسان: "البرنامج يعود بنا للسنوات الماضية حين انعدمت الثقافة والمعرفة وكان المريض النفسي أداة للفكاهة والتندر".واختتم رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي تصريحاته بأن اسم البرنامج يهدم كثيرًا من القيم ويحطم كل الجهود المبذولة للحفاظ على كرامة المريض النفسي، وأهاب بالقائمين على البرنامج ضروره تغيير الاسم ومراجعة محتوى الحلقات وإزالة كل ما فيه من إساءة للمريض النفسي.