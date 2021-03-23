خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف على مسرح مركز الإبداع الفني، اسم الكاتب المسرحي المبدع بديع خيرى، واسم الفنان عادل خيري، واسم الفنان علي الشريف، عقب مشاهدة الجمهور للعرض المسرحي "سينما مصر"، اليوم الثلاثاء، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.وأهدى جلال مخرج سينما مصر، شهادة تقدير للفنانة عطية خيري ابنة الفنان الحاضر الغائب عادل خيري وحفيدة المبدع بديع خيري، كما أهدى شهادة تقدير للفنان حسن الشريف نجل الفنان الكبير علي الشريف، موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، اعترافا بدورهم وما قدموه من إبداع طوال مسيرتهم الفنية، سيظل في وجدان جمهورهم يتذكره جيل بعد جيل."سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية، ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدا.