وكالة الأدوية الأوروبية تعتزم زيارة منشأة لتصنيع لقاح سبوتنيك في روسيا

تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية زيارة روسيا من أجل القيام بجولة في منشآة لإنتاج لقاح "سبوتنك في" لتقييم ما إذا كان يمكن التصريح باستخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي.وقالت رئيسة الوكالة إيمر كوك اليوم الثلاثاء، "نحن حاليا نعتزم القيام بجولة في مواقع التصنيع والمواقع الطبية في روسيا".وأضافت "أريد أن استغل هذه الفرصة للتأكيد مجددا على أننا ملتزمون بتطبيق نفس المعايير والتدقيق في هذه المراجعة مثلما قمنا في أي تقييمات علمية أخرى".وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أمس الاثنين إن زيارة الوكالة سوف تكون في العاشر من أبريل المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.وتقوم وكالة الأدوية حاليا بمراجعة لقاح" سبوتنك في" بجانب لقاحي كيورفاك ونوفافاكس.