الشرطة توزع الورود في شوارع الإسكندرية احتفالا بعيد الأم

نظمت وزارة الداخلية احتفاليات بأندية الشرطة بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهم بمناسبة عيد الأم.وفى ذات السياق وزعت مديرية أمن الإسكندرية الورود على السيدات بالشوارع والميادين ابتهاجًا بتلك المناسبة ومشاركة الأم المصرية بالاحتفال بعيدها السنوى.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديرًا للدور الهام للمرأة المصرية.. وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة منها الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم".