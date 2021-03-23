سد النهضة في جلسة حوارية مع وزير الري بـ«الأعلى للإعلام» اليوم

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية مغلقة يستضيف فيها الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.وقال المجلس، في بيان له، إن الجلسة الحوارية المغلقة ستتمّ في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، ويتحدث وزير الري عن تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.