ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بأقل من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا خلال يناير الماضي بأقل من التوقعات، في ظل برنامج الحكومة لدعم أجور الموظفين بهدف منع أصحاب العمل من تسريح العمال نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن عدد الأشخاص الباحثين عن عمل في بريطانيا ارتفع خلال يناير الماضي بمقدار 11 ألف شخص إلى 1.7 مليون شخص، ليصل معدل البطالة إلى 5%.كان المحللون يتوقعون وصول معدل البطالة إلى 5.2%، مع تراجع عدد العاملين في بريطانيا بمقدار 147 ألف شخص.