دورات تدريبية أون لاين لدعم مهارات العاملين بشركات السياحة

تبدأ غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، بتقديم عدد من الدورات التدريبية للعاملين بشركات السياحة، فستبدأ بتنفيذ دورة تدريبية يوم 29 مارس الجاري حول فن إدارة الوقت، ودورة أخرى يوم 30 مارس حول كيفية تطوير مهارات العاملين للعمل تحت الضغط، كما سيتم تنفيذ دوره تدريبيه يوم 31 مارس حول "إتيكيت مجال الأعمال".وستنفذ الدورات التدريبية أون لاين عبر تطبيق برنامج "زوم" وستهدف الدورات تنمية مهارات العاملين بشركات السياحة وتحديثهم بالأساليب والدورات التدريبية التي تلزمهم في صناعة السياحة وكيفية التعامل مع العملاء ونيل ثقتهم الأمر الذي يساهم في الدفع بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر.