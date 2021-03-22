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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:31 م
غلق المحلات
غلق المحلات
نعمات مدحت
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يستقبل المصريون شهر رمضان الكريم كل عام بشوق ولهفة، حيث يكون له طقوس خاصة في كل أمور الحياة، لذا تستمر عمليات البحث والسؤال من جانب المواطنين خلال هذه الفترة وقبل الشهر الكريم، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة عن مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021. 

ما هي مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021

يرغب أصحاب المحال التجارية والمقاهي وغيرها من المنشآت التجارية في معرفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات في شهر رمضان، حيث لم يحدد حتى الآن مجلس الوزراء المواعيد الجديدة لغلق المحلات في رمضان.

وأكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات له أن الوزارة حريصة على انتظام مواعيد فتح وغلق المنشآت للحفاظ على النظام، وأن هناك التزاما بشكل كبير فى المحافظات بتثبيت المواعيد، وأي تجاوز تتخذ الإجراءات بشأنه على الفور وغلق المنشآة المخالفة، وأن مواعيد الغلق  والفتح للمنشآت تسير كما هى دون تغيير حتى الآن.

مواعيد غلق المحلات الرسمية بسبب كورونا

ووفقا لما طبقته وزارة التنمية المحلية منذ ديسمبر الماضي، بسبب جائحة كورونا المستجدة، وأقرّت الوزارة واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ماعيد فتح وغلق المحلات التجارية، حيث تفتح المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة السابعة صباحا، وتستمر حتى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء.

وأما فيما يخص فصل الصيف تستمر حتى 11 مساء، على أن تجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء شتاء، و12 منتصف الليل صيفا، حيث قامت الوزارة  بتحديد أشهر الصيف من الجمعة الأخيرة من نهاية شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس 22 سبتمبر من كل عام.
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وأما الورش والأعمال الحرفية، تفتح يوميا في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساء خلال فصل الشتاء وتغلق 7 مساء خلال فصل الصيف، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العادية للمواطنين، ويستثنى من قرارات الغلق محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

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