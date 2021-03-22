بولندا تحث المواطنين على التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

حث كبير مسؤولي اللقاح في الحكومة البولندية اليوم الإثنين، مواطنيه على التطعيم بلقاح أسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) مؤكدا على سلامة اللقاح وسط انتشار شكوك حياله.وقال ميشال دورتشيك، الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب رئيس الوزراء البولندى، في مؤتمر صحفي:إنه في أعقاب التقارير التي تصدرت عناوين الصحف عن مخاطر تجلط الدم، فإن الثقة في لقاح أسترازينيكا "تعود ببطء".وصباح اليوم الإثنين، فتحت بولندا باب التسجيل لتلقي اللقاح للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و66 عاما، وتلقت حتى الآن نحو 345 ألف طلب للحصول على تطعيم أسترازينيكا التى صادقت عليه منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي.وكانت بولندا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي امتنعت عن تعليق التطعيم باستخدام أسترازينيكا، ودفعت بأن هذه هي توصية كل من المؤسسات المحلية ووكالة الأدوية الأوروبية، التي وصفته بأنه "آمن وفعال ".