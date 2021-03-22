الصين تفرض عقوبات على 10 مسئولين أوروبيين

ردت الصين، اليوم الاثنين، على عقوبات الاتحاد الأوروبي على صينين بالمثل، وفرضت عقوبات على 10 مسئولين أوروبيين بينهم برلمانيون.ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى رسميًا، اليوم الإثنين، على وضع مسئولين صينيين على القائمة السوداء، لانتهاكاتهم حقوق الإنسان، فى أول عقوبات يفرضها التكتل الأوروبى على بكين منذ حظر السلاح فى 1989، بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال دبلوماسى أوروبى إن وزراء الاتحاد وافقوا على حظر سفر وتجميد أموال 4 صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة فى إقليم شينغ يانغ، وستعلن الأسماء فى وقت لاحق اليوم.