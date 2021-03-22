أوغندا تتهم صيادي الكونغو الديمقراطية بخرق قوانين الصيد

اتهمت السلطات البحرية الأوغندية صيادي الكونغو الديمقراطية بخرق قوانين الصيد في أوغندا؛ وذلك على خلفية القبض على 13 صيادا كونغوليا على متن 6 قوارب، بالإضافة إلى حرق 625 شبكة صيد.ويأتي تحرك السلطات الأوغندية في إطار "الحد من ممارسات الصيد غير الشرعية" في بحيرة "إدوارد".وقال مسئول بحري أوغندي إن الصيادين المقبوض عليهم استخدموا قوارب غير قانونية، وحبالا أحادية الشعيرات للصيد وخطافات صغيرة تصل إلى 8- 9 بوصات، ويخالف ذلك سياسة الصيد في البحيرة، متهما الصيادين الكونغوليين بدخول البلاد بدون تصاريح عمل.وأضاف المسئول البحري أن الصيادين الـ13 سيجري ترحيلهم إلى بلادهم من دون قواربهم.