القائم بالأعمال البريطاني ببيروت: نريد لبنان بلدًا مستقلًا وآمنًا

يجب أن تكون القوى الشرعية الوحيدة في لبنان المسئولة أمام الحكومة، ومن خلالها، أمام الشعب اللبناني.



وأشار إلى أنه لدى الجيش اللبناني مهمة أساسية هي الحفاظ على أمن لبنان وشعبه، وهو يؤدي إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى دورا حيويا في الحفاظ على أمن حدود لبنان، والدفاع عنه في وجه الجماعات والأفراد الذين تؤدي أنشطتهم إلى إلحاق الضرر بالبلد.

أكد القائم بالأعمال البريطاني، مارتن لنجدن، أن "ما تريده المملكة المتحدة هو أن ترى لبنان بلدا مستقلا وآمنا ومزدهرا".ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الإثنين، عن لنجدن قوله، في حديث لمجلة "الجيش"، إن "لبنان يقع في منطقة خطرة، لكن استقراره يصب في مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي، ونعتقد أن للجيش اللبناني دورا رئيسا في تحقيق ذلك لمصلحة جميع اللبنانيين".وأضاف أن الأمم المتحدة كانت واضحة في أن الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى التابعة للدولة اللبنانية،