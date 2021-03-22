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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير 52 رحلة غدا

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:03 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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تسير مصر للطيران، غدًا الثلاثاء ٢٣ مارس، ٥٢ رحلة جوية، بمعدل ٣٦ ر رحلة دولية، و١١ رحلة داخلية، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٤٢٠٣ ركاب.

وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، ابوچا، الدوحة، لندن، دوالا، موسكو، إسطنبول، دبي، أثينا، ڤيينا، البحرين، الخرطوم، عمانّ، بيروت، أديس أبابا، الشارقة، أربيل، أبوظبي، باريس، روما، نيروبي.

وتسير الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. 

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 

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