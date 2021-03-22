8019 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 8019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 671 ألفا و792 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية.وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 103 حالات تعاف جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 577 ألفا و850 شخصا.وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 12 ألفا و972 حالة، بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت أمس الاحد إعادة العمل بقيود السفر المحلي لإقليم العاصمة الفلبينية مانيلا وأربعة أقاليم مجاورة، في خضم حدوث قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.