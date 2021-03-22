رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:48 ص
النتيجة
النتيجة
هبه محمد
طباعة
في تلك الساعات الأخيرة، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 في الفترة الأخيرة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنصة الإلكترونية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى يتمكن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي من معرفة نتيجتهم بكل سهولة من المنزل، وتلتزم الوزارة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا الخطير.
نتيجة الصف الثاني الثانوي
ولأن عمليات البحث مستمرة وبشكل كبير على محركات الانترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات وننشر نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب التي يبحث عنها الجميع، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

يمكنك عزيزي الطالب الأن معرفة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 من خلال الكود الخاص بك، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني https:moe-register.emis.gov.eg وستتمكن بكل سهولة معرفة النتيجة.

خطوات معرفة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

الخطوة الأولى: يقوم طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال هذا الرابط http:moe-register.emis.gov.eg.

نتيجة أولى ثانوي

الخطوة الثانية: يحدد طلاب الصف الأول والثاني الثانوي نتيجة المرحلة التعليمية التابع لها إذا كانت الصف الأول الثانوي أو الصف الثاني الثانوي.

يهمك أيضاً:

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول موقع وزارة التربية والتعليم (dostor.org)

الخطوة الثالثة: ثم يقوم الطالب الباحث عن نتيجته بكتابة الكود الخاص به الذي حصل عليه وهو في المدرسة.

نتيجة ثانية ثانوى 2021

الخطوة الرابعة: يدخل طالب الصف الأول والثاني الثانوي كافة البيانات الخاصة به بالكامل والتحقيق منها وهي كالتالي ( اسم الطالب - الرقم القومي المكون من 14 رقم - رقم الجلوس )، وبعد ذلك سيتمكن الطالب من معرفة النتيجة بمجرد الضغط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2021 فور ظهورها


الصور

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

image description

جامعة أسيوط: 25 إصابة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

تسوية وتمهيد الشوارع بعد توصيل المرافق بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

عواطف عبد الرحمن تناقش قضايا المرأة في دار الكتب

بعد نجاحه في قنا.. مسرح المواجهة والتجوال ينتقل إلى قرى سوهاج

زاهي حواس أستاذا زائرا بـ«آثار عين شمس»