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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول موقع وزارة التربية والتعليم

الأحد 21/مارس/2021 - 10:38 م
امتحان تانية ثانوي
امتحان تانية ثانوي
نورهان عبدالرحمن
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى 2021، بعد تفعيل رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021 الترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزادت محركات البحث حاليًا عن رابط نتيجة الصف أولى وثانية ثانوي 2021، استعدادًا للدخول على الرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتيجة، غدًا الإثنين.

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021 الترم الأول 

ويستعرض لكم "الدستور" خلال السطور التالية المقبلة رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021، حيث أعلنت الوزارة، منذ قليل، إعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج طلاب الثانوية العامة من هنا.

موعد ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021

ومن المقرر ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021  في المواعيد التالية:
نتيجة الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا
نتيجة الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي


- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
- اختيار الصف الثانوي التابع له.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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وقد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخر الإعلان عن نتجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، قائلًا: " السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم الإعلان عن مقررات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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