رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول موقع وزارة التربية والتعليم
الأحد 21/مارس/2021 - 10:38 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى 2021، بعد تفعيل رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021 الترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم
وزادت محركات البحث حاليًا عن رابط نتيجة الصف أولى وثانية ثانوي 2021، استعدادًا للدخول على الرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتيجة، غدًا الإثنين.
نتيجة الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا
نتيجة الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.
- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
- اختيار الصف الثانوي التابع له.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
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وقد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخر الإعلان عن نتجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، قائلًا: " السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".
كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم الإعلان عن مقررات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وزادت محركات البحث حاليًا عن رابط نتيجة الصف أولى وثانية ثانوي 2021، استعدادًا للدخول على الرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتيجة، غدًا الإثنين.
رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021 الترم الأول
ويستعرض لكم "الدستور" خلال السطور التالية المقبلة رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021، حيث أعلنت الوزارة، منذ قليل، إعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج طلاب الثانوية العامة من هنا.
موعد ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021ومن المقرر ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021 في المواعيد التالية:
نتيجة الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا
نتيجة الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.
خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي
- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
- اختيار الصف الثانوي التابع له.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
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وقد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخر الإعلان عن نتجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، قائلًا: " السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".
كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم الإعلان عن مقررات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي، خلال الأيام القليلة المقبلة.