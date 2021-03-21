رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول موقع وزارة التربية والتعليم

ويستعرض لكم "الدستور" خلال السطور التالية المقبلة رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021، حيث أعلنت الوزارة، منذ قليل، إعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج طلاب الثانوية العامة من هنا .

موعد ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي

ومن المقرر ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوي 2021 في المواعيد التالية:نتيجة الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًانتيجة الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءًوأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.- اختيار الصف الثانوي التابع له.- كتابة كود الطالب.- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.