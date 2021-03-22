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تقارير ومتابعات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:42 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي  للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021، والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ( 2020 _ 2021) لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021

يمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) باسم الطالب والكود، وذلك الامتحانات التي تم انعقادها إلكترونيا عبر المنصات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لاستمرار العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي ( 2020 _ 2021) عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتقال العدوى بين المواطنين لذلك ابتكرت الوزارة حيلة التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني للحصول على المناهج الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول إلكترونيا

يمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة نتائج الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب

تحديد الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)

اختيار المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية والمحافظة

كتابة بيانات الطالب كاملة ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، العنوان، ...)

كتابة رقم جلوس الطالب والكود 

الضغط على كلمة استعلام عن النتيجة

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موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن نتيجة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي يشتغلن مساء اليوم الاثنين 22 مارس الجاري عبر رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي  للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021 الذي خصصته الوزارة، لذلك حرصا على سلامة الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حالة الذهاب إلى المدرسة لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول والذي انعقد امتحاناته إلكترونيا منذ أيام.

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