حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 22 مارس 2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:08 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيا: شارك زملائك في انجاز المهام الموكلة إليكم في أسرع وقت، شجعهم على ابتكار أفكار جديدة تعود بالفائدة عليكم وتساعدك في تحسين صورتك أمامهم وتقدمك في عملك
عاطفيا:شارك حبيبك اهتماماته ولا تتجاهله وتقرب منه فهو في حاجة إليك، وانفصالكما النفسي سوف يؤدي إلى إفساد علاقتكما فاحذر ذلك
صحيا: حاول أن تتحكم في شهيتك حتى تستطيع التخلص من السمنة وترجع مرة أخرى لوزنك المثالي
مهنيا: شارك زملائك في انجاز المهام الموكلة إليكم في أسرع وقت، شجعهم على ابتكار أفكار جديدة تعود بالفائدة عليكم وتساعدك في تحسين صورتك أمامهم وتقدمك في عملك
عاطفيا:شارك حبيبك اهتماماته ولا تتجاهله وتقرب منه فهو في حاجة إليك، وانفصالكما النفسي سوف يؤدي إلى إفساد علاقتكما فاحذر ذلك
صحيا: حاول أن تتحكم في شهيتك حتى تستطيع التخلص من السمنة وترجع مرة أخرى لوزنك المثالي