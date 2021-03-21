إصابة شاب فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقنا

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الأحد، على مشاجرة بين عائلتين، بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد إصابة «عبدالله. م. ا»، يبلغ من العمر 26 عامًا، بطلق ناري، جراء مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي الشيخ والرفاعية، بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.فيما تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من السيطرة على الاشتباكات، وفرضت طوقًا أمنيًا بينهمًا، وكثفت من جهودها لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.