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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق مناورات «الفلك ٤» بين السعودية والسودان بالبحر الأحمر

الأحد 21/مارس/2021 - 11:08 م
مناورات «الفلك ٤
مناورات «الفلك ٤ بين السعودية
محمد عمر
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انطلق اليوم بالمملكة العربية السعودية بقاعدة الملك فيصل البحرية التمرين البحري السوداني السعودي (الفلك ٤) وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.

وأوضحت قائد القوات البحرية السودانية المشاركة العميد بحري ركن علاء الدين عبدالله أن التمرين فرصة طيبة لتبادل الخبرات والتدريب على العمل المشترك، وذلك حسب بيان للمركز الاعلامي للجيش السوداني.

من جانبه أشار العميد بحري هزاع المطيري قائد الجانب السعودي أن التدريبات تهدف لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات في اداره العمليات البحرية بالبحر الأحمر.

وأشار بيان الجيش السوداني الى أن التمرين يجري كل عامين بصوره تبادلية حيث كانت اخر مناورات بقاعده بورتسودان في العام ٢٠١٨، ويهدف الي تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات وتوحيد سياقات العمل البحري المشترك بين القوات البحرية السودانية والقوات الملكية البحرية السعوديه وسيختم فعالياته يوم الخميس القادم.
انطلاق مناورات «الفلك ٤» بين السعودية والسودان بالبحر الأحمر
انطلاق مناورات «الفلك ٤» بين السعودية والسودان بالبحر الأحمر
انطلاق مناورات «الفلك ٤» بين السعودية والسودان بالبحر الأحمر
انطلاق مناورات «الفلك ٤» بين السعودية والسودان بالبحر الأحمر

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