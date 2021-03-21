إنشاء دار ضيافة لأهالي مرضى الأورام والمسنين والمشردين بكفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، والدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، ورؤساء ومديري الجمعيات الأهلية، لمناقشة دور الجمعيات الأهلية في مساعدة المحتاجين والفقراء والمواطنين.وأثنى محافظ كفر الشيخ على دور الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية في مساعدة المواطنين من فقراء وأرامل وأيتام، وذوي الهمم، مطالبًا بالمزيد من المساعدات لهم، مؤكدًا أنه جار تدبير موقع لإقامة دار ضيافة لأهالي مرضى الأورام، خاصة للقادمين من مناطق بعيدة ومحافظات مجاورة، لبدء استقبال مركز الأورام للحالات عقب افتتاحه في يونيو المقبل ضمن المشروعات القومية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بصحة المواطنين، وتوفير العلاج المجاني للمرضى.كما ناقش محافظ كفر الشيخ خطة المحافظة في إنشاء دور للمسنين ومن ليس لهم مأوى،مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به فريق الإغاثة بالمحافظة، ولإدارة شؤون المجتمع وحملة "كفر الشيخ بلا مشردين"؛ لتوفير أماكن بدور الرعاية لهم، وتقديم كل سبل الراحة والحياة الآمنة لهم.