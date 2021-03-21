رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء دار ضيافة لأهالي مرضى الأورام والمسنين والمشردين بكفر الشيخ

الأحد 21/مارس/2021 - 10:24 م
اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، والدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، ورؤساء ومديري الجمعيات الأهلية، لمناقشة دور الجمعيات الأهلية في مساعدة المحتاجين والفقراء والمواطنين.

وأثنى محافظ كفر الشيخ على دور الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية في مساعدة المواطنين من فقراء وأرامل وأيتام، وذوي الهمم، مطالبًا بالمزيد من المساعدات لهم، مؤكدًا أنه جار تدبير موقع لإقامة دار ضيافة لأهالي مرضى الأورام، خاصة للقادمين من مناطق بعيدة ومحافظات مجاورة، لبدء استقبال مركز الأورام للحالات عقب افتتاحه في يونيو المقبل ضمن المشروعات القومية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بصحة المواطنين، وتوفير العلاج المجاني للمرضى.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ خطة المحافظة في إنشاء دور للمسنين ومن ليس لهم مأوى،مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به فريق الإغاثة بالمحافظة، ولإدارة شؤون المجتمع وحملة "كفر الشيخ بلا مشردين"؛ لتوفير أماكن بدور الرعاية لهم، وتقديم كل سبل الراحة والحياة الآمنة لهم.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر


الصور

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة المولد 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام الكولومبية بالهناجر

صدور «كل الفصول خريف» للكاتبة الشابة هبة عبدالحليم

«التكنولوجيا ومكافحة الفساد» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة

سعيد ناشيد: «السعداوي» زرعت بذور الوعي لدى أجيال من الثقافة العربية