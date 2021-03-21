رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كندة علوش في عيد الأم: لازم نسعد أمهاتنا

الأحد 21/مارس/2021 - 08:18 م
كندة علوش
كندة علوش
حسين الجندي
طباعة
عبرت النجمة كندة علوش عن حبها الشديد لمناسبة عيد العيد والذي يوافق اليوم الأحد قائلة: "طول عمري بحب عيد الأم لأن انا واخويا بنحتفل بماما ونهتم بيها دلوقتي ليه طعم تاني".

وأضافت كندة في تصريحات لجريدة "الدستور": "بنتي سنتين لم تستوعب ذلك وبعد ولادتها استوعبت معني كلمة عذاب الأم؛ ورغم ذلك له طعم جديد واقول لكل الناس ربنا يخلي امهاتكم وتاخدوا بالكم منهم".

واختتمت: "يمكن شوية ظرف الكورونا فرض علي ناس كتير عزلة بس لازم نعمل مجهود اننا نسعد امهاتنا باي شكل وكل الأشكال التي تسعدهم وتفرحهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو مسلسل الا انا حكاية ضي القمر والتي حققت نجاحا كبيرا في فترة عرضها ضمن الحكايات الأخري وشارك في بطولتها الفنان محمد علاء وياسمين وافي وآخرون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

صدور «كل الفصول خريف» للكاتبة الشابة هبة عبدالحليم

سعيد ناشيد: «السعداوي» زرعت بذور الوعي لدى أجيال من الثقافة العربية

بحضور «الباز».. الاحتفال باليوم المصري للكاريكاتير بمتحف محمود مختار

إبراهيم عبدالمجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين