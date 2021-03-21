كندة علوش في عيد الأم: لازم نسعد أمهاتنا

عبرت النجمة كندة علوش عن حبها الشديد لمناسبة عيد العيد والذي يوافق اليوم الأحد قائلة: "طول عمري بحب عيد الأم لأن انا واخويا بنحتفل بماما ونهتم بيها دلوقتي ليه طعم تاني".وأضافت كندة في تصريحات لجريدة "الدستور": "بنتي سنتين لم تستوعب ذلك وبعد ولادتها استوعبت معني كلمة عذاب الأم؛ ورغم ذلك له طعم جديد واقول لكل الناس ربنا يخلي امهاتكم وتاخدوا بالكم منهم".واختتمت: "يمكن شوية ظرف الكورونا فرض علي ناس كتير عزلة بس لازم نعمل مجهود اننا نسعد امهاتنا باي شكل وكل الأشكال التي تسعدهم وتفرحهم".يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو مسلسل الا انا حكاية ضي القمر والتي حققت نجاحا كبيرا في فترة عرضها ضمن الحكايات الأخري وشارك في بطولتها الفنان محمد علاء وياسمين وافي وآخرون.