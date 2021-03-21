انتصار التراس الأم المثالية بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمطروح

كرمت رحاب الطاهر الخولي، مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمطروح، اليوم الأحد، انتصار محمود التراس، مسئول قسم جنة الطفل بالمركز، بمناسبة حصولها على لقب الأم المثالية على مستوى الفرع، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.وقدمت مدير المركز الاستكشافي وجميع العاملين التهنئة إلى الأم المثالية داعين الله أن يمتعها بالصحة والعافية.وكان هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نعيمة سيد أحمد فرج، لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، من ذوي الهمم بالمحافظة، وسهير السيد إبراهيم زيدان، الأم المثالية عن مطروح -من مدينة الضبعة- وفق ما أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2021.وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن.