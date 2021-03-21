السيسي يوجه بدعم مشاركة المرأة في المراكز القيادية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، بالعمل على تحسين مشاركة المرأة في المراكز القيادية ومجلس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، الذي أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.