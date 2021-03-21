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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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شيماء سيف لوالدتها في عيد الأم:«انتى الغالية» (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 10:53 م
شيماء سيف
شيماء سيف
هبه محمد
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نشرت الفنانة شيماء سيف صورة مع والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "دانتى الغالية الى مفيش فى غلاوتها وانتى قلبى وحبيبتي وحياتى طول عمرك ارجل من ارجل راجل وخلفتى رجالة كل مابتقوليلى انا فخورة بيكى ببقى عايزة اقولك انا الى فخورة بيكى ازاى كنتى عارفة تبقى صح طول الوقت وعارفة امتى تبقى حنينة وامتى تبقى شديدة وبتعاقبى وبتشدى وترخى واحسن ست بيت واشطر واحدة فى شغلها ربنا يحميكى ياكوكو ياحب حياتى".

واختتمت رسالتها: "كل عيد ام وانتى تاج على راسي وانا تحت رجليكى كل يوم وانتى فى أتم صحة وعافية ومنورة دنيتى وانا عايشة بدعواتك ورضاكى بحبك".

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