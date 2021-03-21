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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة صاحب محل يستخدم مواد غذائية فاسدة في عابدين

الأحد 21/مارس/2021 - 12:10 م
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب محل وجبات جاهزة، إلى المحاكمة العاجلة؛ بتهمة الغش التجاري واستعماله مواد غذائية فاسدة في صناعة الفطائر.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين لحيازته مواد غذائية تُستخدم في صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة – بيتزا- غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على «300 كيلو جرام دقيق فاخر، 80 كيلو جرام جبنة "غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 150 كيلو جرام زبدة، 11 كيلو جرام مقطعات لحوم، 20 كيلو جرام صوص شيدر، 4 كيلو جرام مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى» جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في إعداد الوجبات الجاهزة – بيتزا - وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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