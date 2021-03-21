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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تجري تدريبات بحرية مشتركة مع فرنسا وبلجيكا بالشرق الأوسط

الأحد 21/مارس/2021 - 11:51 ص
تدريبات بحرية مشتركة
تدريبات بحرية مشتركة مع فرنسا وبلجيكا
منار أحمد
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تعتزم البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، إجراء تدريبات بحرية كبيرة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان في الشرق الأوسط، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي في المنطقة.

يشهد تمرين المجموعة على "الحرب في بحر العرب" قيام سفن من الدول الأربع بإجراء تدريبات في بحر العرب وخليج عمان، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

تشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديجول، وكذلك سفينة الهجوم البرمائية "يو إس إس ماكين آيلاند"، كما ستشارك الفرقاطة البلجيكية ليوبولد والمدمرة اليابانية أرياكي، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع.

تأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية في أعقاب قرار الرئيس، دونالد ترمب، في 2018 بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق.

وأعرب الرئيس جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق إذا التزمت إيران بحدود الاتفاق على برنامجها النووي. مع ذلك، لا تزال التوترات عالية بعد أن استمرت ميليشيات في العراق - مدعومة من إيران على الأرجح - في استهداف المصالح الأميركية.

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