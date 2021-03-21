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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بنك أوف أمريكا» يستبعد تعرض الكويت لأزمة سيولة قبل الربع الثالث

الأحد 21/مارس/2021 - 10:52 ص
بنك أوف أمريكا
بنك أوف أمريكا
وكالات
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قال بنك أوف أمريكا إن خطوات تبنتها حكومة الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من العام الجاري.

تعرض صندوق الاحتياطي العام، صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد، لضغوط من انخفاض أسعارالنفط جراء فيروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.

وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين ستة وسبعة مليارات دينار (19.87 إلى 23.19 مليار دولار) من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة، وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما
أوقف قانون ٍسُن العام الماضي تحويلا إلزاميا لعشرة بالمئة من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.

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