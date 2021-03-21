سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 21-3-2021
الأحد 21/مارس/2021 - 05:49 ص
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المواطمين المصريين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدرهم الأماراتي اليوم لذلك تعرض لكم الدستور في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-3-2021 وكافة التفاصيل والمعلومات المتداولة بعملة الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية.
وسعر الدرهم الإماراتي من المعلومات التي تستقطب اهتمام المواطن ولاسيما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي أسهمت في تضارب أسعار العملات العربية والعالمية نتيجة لما خلفته الجائحة من آثار على كافة أشكال الاقتصاد.
وإليكم سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-3-2021 كما كشفت المعاملات الصباحية في البنوك داخل مصر:
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وسعر الدرهم الإماراتي من المعلومات التي تستقطب اهتمام المواطن ولاسيما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي أسهمت في تضارب أسعار العملات العربية والعالمية نتيجة لما خلفته الجائحة من آثار على كافة أشكال الاقتصاد.
وإليكم سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-3-2021 كما كشفت المعاملات الصباحية في البنوك داخل مصر:
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-3-202
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصريسجل الدرهم الإماراتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندريةوفي بنك الإٍسكندرية سجل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشرا و4.28 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجيووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصربينما في بنك مصر فقد بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويسواستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.23عند جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودةوكشفت التعاملات الصباحية أن سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة وصل عند 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربيوفيما يخص بنك الإستثمار العربي فقد بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.21 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
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