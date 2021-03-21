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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 21-3-2021

الأحد 21/مارس/2021 - 05:49 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
أسماء منصور
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يبحث الكثير من المواطمين المصريين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدرهم الأماراتي اليوم لذلك تعرض لكم الدستور في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-3-2021 وكافة التفاصيل والمعلومات المتداولة بعملة الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية.

وسعر الدرهم الإماراتي من المعلومات التي تستقطب اهتمام المواطن ولاسيما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي أسهمت في تضارب أسعار العملات العربية والعالمية نتيجة لما خلفته الجائحة من آثار على كافة أشكال الاقتصاد.

وإليكم سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-3-2021 كما كشفت المعاملات الصباحية في البنوك داخل مصر:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-3-202

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل الدرهم الإماراتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإٍسكندرية سجل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشرا و4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

بينما في بنك مصر فقد بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.23عند جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

وكشفت التعاملات الصباحية أن سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة وصل عند 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

وفيما يخص بنك الإستثمار العربي فقد بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.21 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأخيرا نعرض لكك سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة وسجا 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

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