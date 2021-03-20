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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم الشرقية» تصدر خطابا بشأن شهادات صلاحية المتقدمين لشغل وظائف الإدارة المدرسية

السبت 20/مارس/2021 - 05:50 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية خطابا لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة بشأن شهادات صلاحية المعلمين المتقدمين لشغل وظائف الإدارة المدرسية.

وأكد الخطاب أنه إیماء إلى كتاب الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بالوزارة بشأن التيسير على المعلمين المتقدمين لتجديد شغل وظائف الإدارة المدرسية بتاريخ ۲۰۲۱۷٤١٥ الذي تنتهى شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة قبل موعد التجديد ۲۰۲۱٤١٥.

وطالب بالتوجيه للتناسيق المختصة باستلام ملفات المتقدمين لتجديد شغل الوظيفة بتاريخ ۲۰۲۱٤١٥ والذين تقدموا لتجديد شهادة الصلاحية ولديهم إيصال التجديد على أن يحتوي ملف التقدم على:

1) جميع المستندات المعلن عنها سابقا

2) صورة معتمدة من شهادة الصلاحية + الأصل للاطلاع

على أن تسلم ملفات التقدم للتجديد يوم ۲۰۲۱٤١٨ لإدارة الوظائف الإشرافية بالمديرية، ولن يلتفت لأي ملف يرد بعد هذا الموعد.

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