أكبرهم معيدة.. أم السويس المثالية ربت أبناءها الثلاثة بعد وفاة زوجها بالسرطان

الأم المثالية في محافظة السويس





لم تستلم السيدة ناهد سمير أحمد محمود، صاحبة ال 56 عاما، بعدما توفي زوجها متأثرا بإصابته بمرض السرطان تاركا لها مع أبنائها الثلاث بعد وفاة والدهم بعد معاناته مع مرض السرطان، تاركا في رقبتها اسلام واسراء وآية. كلمات تلخص مشوار قطعته السيدة ناهد سمير، حتى وصلت للقب الأم المثالية على مستوى محافظة السويس لهذا العام.لم تستلم السيدة ناهد سمير أحمد محمود، صاحبة ال 56 عاما، بعدما توفي زوجها متأثرا بإصابته بمرض السرطان تاركا لها مع أبنائها الثلاث بعد وفاة والدهم بعد معاناته مع مرض السرطان، تاركا في رقبتها اسلام واسراء وآية.





معاناة الأم المثالية لمحافظة السويس

قبل ما يقرب من ثلاثين عاما تزوجت ناهد من حسن صبحي، سائق التاكسي الذي ضاعف ساعات عمله لتلبية احتياجات بنتيه وولده، حتى أصيب بسرطان المخ، الذي أجبره عل التوقف عن العمل.



عشر سنوات لم تتوان خلالها الزوجة الأصيلة عن رعاية زوجها المريض وأطفالهما الثلاثة حتى توفي، تاركا لها بمفردها في معركة الحياة ولم يكن أمامها سوى خيار واحد.. أن تقاتل حتى تنجو بأبنائها الثلاثة.



كانت أولى المشكلات التي واجهت ناهد الأرملة تدبير نفقات الحياة، ثلاثة أبناء بحاجة لطعام وكساء وتعليم.. أعباء اكبر بكثير من ال 125 جنيها.. إجمالي قيمة المعاش التي كانت تتقاضاه أمهم شهريا بعد وفاة زوجها.



جربت أن تسلك طريق التجارة من أضيق ابوابه، بيع مفروشات وملابس، اتفقت مع التجار أن تحصل على البضاعة عاجلا ثم تسدد قيمتها آجلا بعد أن ييسر لها الله إتمام البيع.



تتسع تجارتها بالتدريج، بعدما كسبت ثقة التجار، وثقة السيدات اللاتي فضلن بضاعتها على البضائع المعروضة بالأسواق.



أتمت تعليم ابنتيها وولدها، تخرجت الأبنة الكبرى في كلية التربية الرياضية، ولم تكتف بذلك بل واصلت حتى حصلت على درجة الماجستير في تدريب الرياضة المائية وعينت معيدة بالكلية.



اعقبتها الابنة الثانية وتخرجت في معهد النظم والمعلومات بالسويس، وحصل الابن الثالث على شهادة المعهد الفني للمنشئات البحرية.



مشوار طويل.. بدأته مع زوجها الراحل حسن صبحي.. تركها في منتصفه، واصلت حتى وصلت لمكانة أهلتها لأن تستقبل مكالمة تخبرها أن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في انتظارها ليكرمها وسط سيدات فضليات مثلها من شتى محافظات مصر، كافحن حتى وصلن للحصول على لقب الأم المثالية والوقوف للتكريم في يوم.. عيد الام.

هزم السرطان شريكها في قارب الحياة، فواصلت التجديف بمفردها للوصول بأبنائها الثلاثة إلى بر الأمان.